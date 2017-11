DAMAS Y CABALLEROS PASEN A LA CANCHA

El fin de semana salen a la cancha nuevamente los muchachos, para disputar la fecha 3 y 4 del torneo de caballeros 2017, mientras que también habrá actividad por clubes unificados en zona norte y zona centro. El adelantado será el de Robinson y Mocoretá que se jugará este jueves.

Ambas zonas del torneo de clubes unificados disputarán partidos trascendentales para definir posiciones antes de que se establezcan los cruces. Así mismo avanza el certamen de caballeros mayores, disputando una nueva doble jornada en cancha de Hípico.

Programación.

Jueves 02/11/17 – Clubes Unificados Zona Norte. Fecha 13.

10:00 y 11:30 – Robinson vs Mocoretá en 6ta y 5ta div. Cancha de Robinson.

Sábado 04/11/17 – Clubes Unificados Zona Norte. Fecha 14.

10:00 – San Martín vs Mocoretá en 6ta div. Cancha de Vélez.

15:00 – Vélez vs Curiyú en 6ta div. Cancha de Vélez.

Sábado 04/11/17 – Clubes Unificados Zona Centro. Fecha 9.

10:00, 11:30 y 13:00 – Hípico vs San Jorge en 6ta, 7ma y 5ta div. Cancha de Hípico.

21:00 – Hípico vs San Jorge en 1ra div. Cancha de Hípico – Miércoles 08/11/17.

Domingo 05/11/17 – Torneo de Caballeros 2017 – Cancha de Hípico. Fecha 3 y 4.

10:00 – Panteras vs Caballú. 11:00 – Ateneo vs Hípico “B”.

12:00 – CEF N°4 vs Hípico “A”. 13:00 – Caballú vs Hípico “B”.

14:00 – Panteras vs Hípico “A”. 15:00 – Ateneo vs Caballú.

