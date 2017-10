DEBUT LOCALISTA PARA FERROCARRIL

Este viernes de las 21.30 horas, el conjunto ferroviario debutará en la temporada como local por la segunda fecha del Torneo Federal de Básquet. Los dirigidos por Ariel Blanc buscarán la primera victoria, tras la caída ajustada en su cruce con San Martín de Curuzú Cuatía. Será cruce de equipos que en su fecha inaugural conocieron rápidamente la derrota.

Ferro Concordia (0-1) y BH de Gualeguay (0-1) van a jugar este viernes 20 de Octubre en un partido válido por la 2da fecha del Torneo Federal de Básquet. El encuentro, que corresponde a la División Mesopotamia, se va a disputar en el Juan de Dios Obregón de Concordia a partir de las 21:30 horas y tendrá como jueces a Ramiro Baron y Edgardo Corradini, en tanto que Cristela Arellano va a estar como Comisionada Técnica.

El plantel concordiense regresó a los entrenamientos el lunes, después de lo que fue la derrota en Curuzú Cuatiá frente a San Martín por 82-73. Sin lesionados, Ariel Blanc va a contar con toda la plantilla en este debut como local en el Torneo Federal de Básquet.

Por su parte el rival de este viernes, BH, viene también de un traspié pero en este caso como local frente a Peñarol de Rosario del Tala por 80-76. El equipo gualeyo, que dirige Nicolás Schepens, mantuvo la base de la temporada pasada, y se reforzó con Matías Novello (ex Parque Sur y Tomás de Rocamora en el ex TNA) y con Juan Cruz Lerosse, oriundo de Concepción del Uruguay y ex jugador de Boca Juniors y Parque Sur de Concepción del Uruguay, que llega para ser una de las fichas U19.

Esta será la cuarta oportunidad en la cual estos dos equipos se enfrentan en la tercera categoría del básquet argentino, con BH arriba por 2-1. En el Obregón concordiense, ganaron un juego por lado, primero el verde por 92-88 y en el segundo partido de la pasada campaña Ferro se quedó con el triunfo por 71-67.

Debut en casa para Ferro, que necesita un triunfo para olvidarse del juego en Curuzú Cuatiá y para llegar de la mejor manera posible al clásico de la semana que viene frente a Capuchinos.

