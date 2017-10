HABRÁ FECHA PARA LOS CLUBES UNIFICADOS

Éste sábado 21 de octubre, por los torneos de la Asociación de Hockey del Río Uruguay, la actividad se centra en Clubes Unificados, disputándose la 13ra fecha para la zona norte y la 10ma en lo que respecta a la zona centro.Los encuentros en quinta, sexta y primera de Pesca e Hípico se trasladaron para la semana.

Ambas zonas del torneo de Clubes Unificados de la AHRU tendrán acción éste sábado 21 de octubre, cuando se lleven a cabo los partidos programados y correspondientes a la segunda ronda de ambos certámenes.

Clubes Zona Norte – 6ta fecha 2da ronda.

Cancha de Club Mocoreta. 10:00 y 11:30 – Mocoreta vs Robinson (en 6ta y 5ta div).

Cancha de Curiyú. 14:00 y 15:30 – Curiyú vs San Martín (en 6ta y 1ra div).

Cancha de Caballú. 10:00, 11:30 y 13:00 – Caballú vs Vélez (en 6ta, 7ma y 5ta div).

Clubes Zona Centro – 5ta fecha 2da ronda

Cancha de Hípico. 10:00, 11:30 y 13:00 – América vs San Jorge (7ma, 6ta y 5ta div).

A disputarse durante la semana: Pesca vs Hípico en 5ta, 6ta y 1ra div.

• concordiadeportes@gmail.com

