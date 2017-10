TRIUNFO HISTÓRICO Y PRIMERIZO PARA ESTUDIANTES EN EL PLANO INTERNACIONAL

Estudiantes volvió a sacar una versión gigantesca en su segunda presentación internacional. El martes se había quedado con el sabor agridulce de haberle hecho un partidazo a Guaros que no tuvo premio, pero en la noche del miércoles se sacó esa espina y desplegó una recuperación brillante para ganarle 79 a 73 al local Universo Vitoria. El Verde de Concordia hasta tuvo que luchar contra un final muy adverso donde una serie de faltas técnicas a favor del anfitrión lo dejaron al borde del abismo, pero subió la vara una vez más en ese cierre y con una defensa gigantesca (y mucho carácter) terminó llevándoselo. La figura fue Rigoberto Mendoza con 22 puntos y 11 rebotes, aunque también hay que subrayar otros puntos altísimos como David Doblas (17 tantos y 8 rebotes), Mateo Bolívar (14 unidades) y Leandro Vildoza (13 puntos y 6 rebotes).

Todo arrancó demasiado parejo, con errores y tardando en marcarse diferencias en un partido que desde la previa ya era clave para ambos. El juego estuvo entorpecido en los primeros minutos, donde la tendencia fue básicamente defensiva y donde Universo Vitoria se la rebuscó con algún que otro lanzamiento de larga distancia. El cierre de Estudiantes fue muy alentador, porque de la mano de Vildoza (interesante primer cuarto) y el arsenal anotador de Rigoberto Mendoza (la gran referencia ofensiva) se provocó un despegue de 19-13. No era una diferencia que marcó un quiebre ni mucho menos, pero sí era un arranque alentador para un Verde combativo.

Estudiantes tomó diez de distancia en el arranque del segundo episodio (23-13), manteniendo a Vildoza con su muy buena conducción y con los primeros chispazos de Bolívar. Igual el dueño de casa volvió a la carga rápidamente, con Murilo, Okorie y Mariano como sus mejores referencias adelante para equilibrar la historia. En ese momento apareció el trabajo de Doblas, una de las confiables cartas de Victoriano en el juego interior con rebotes y también varios puntos para sostener el liderazgo. Estudiantes volvió a acomodarse, pero Universo lo cerró mucho mejor y ajustó la brecha una vez más. El Verde se mantuvo arriba en el marcador, pero ahora por la mínima de 35-34 al entrar al descanso largo y con un local que empezó a mostrar credenciales.

Se sabía que no iba a ser fácil para los entrerrianos, y más aún cuando los brasileños terminaron de darlo vuelta amenazando con su juego en ascenso. Igual Estudiantes no aflojó, siguió teniendo a Mendoza como su as en ataque y el trabajo de Doblas creció. En un juego sucio por momentos, no desde las intenciones pero sí de los errores que se forzaron, apareció un triplazo de Bolívar en la agonía del tercer parcial para darle ventaja al Verde por 50-48 al cerrar el penúltimo periodo. Los de Victoriano remaron contra la corriente, pero se sostuvieron adelante continuaron mostrando una lucha bárbara ante el dueño de casa.

Llegó así el capítulo de la definición, con Estudiantes haciendo un trabajo brillante como lo había hecho ayer y poniendo en jaque a su rival, ahora ante un local que empezó a tener mayores presión. El Verde llegó hasta el final con opciones ante un Dawkins que apareció para salvar a los brasileños de su caída, pero ante aquella presión local los entrerrianos sacaron una serie de bombazos decisivos, con Bolívar y Vildoza dejando a Estudiantes con grandes chances de dar el golpe.

El cierre se ensució por una serie de faltas sancionadas para el local, desde las técnicas y un banco entrerriano que entró en un juego de nervios que no le fue favorable. Fuera de eso, las defensas de Estudiantes fueron magníficas, Universo también dio ventajas en cancha y Mendoza terminó de sentenciar el juego. Fue triunfazo por 79-73 y festejo para un Verde que la luchó contra viento y marea para sacar una victoria que lo ilusiona.

Fuente: Básquet Plus

Foto: FIBA

• concordiadeportes@gmail.com

(345)