PARA EL PÍVOT FERROVIARIO, DAVID FRIC, EL SALDO FUE POSITIVO EN EL INICIO DEL FEDERAL

Ferro volvió a entrenar después de lo que fue la derrota el viernes último en Curuzú Cuatiá en el debut del Torneo Federal frente a San Martín por 82-73. No hay lesionados en el equipo que dirige Ariel Blanc de cara a lo que será el partido frente a BH como local este viernes a partir de las 21:30 horas. . David Fric, pívot de los concordienses, mencionó que deberán mejorar el inicio del partido, si bien es el primero: “creo que tenemos que mejorar eso”

El oriundo de Pigüe analizó lo que fue el partido en Curuzú Cuatiá: ¨Las sensaciones son de sabor amargo, por habernos querido traer la victoria y haber estado cerca. Fue un partido complicado, más que nada porque fue el primer partido para todos, atípico de lo que son las condiciones normales, los nervios con todo lo que implica el debut. Tuvimos puntos positivos para rescatar, por desgracia no nos pudimos traer los dos puntos pero en el balance general creo que el equipo mostró cosas buenas¨. Además agregó lo siguiente: ¨Lo más importante fue que el equipo nunca cayó en un bache, por ahí empezamos flojos pero después el equipo mostró intensidad a la hora de correr y de defender. No caímos en baches, cosa que si nos pasó en los amistosos, donde por 4 o 5 minutos nos íbamos y nos sacaban una buena diferencia, eso creo que el viernes no se vio tanto, sino que el equipo mantuvo una regularidad en el juego que no veníamos teniendo¨.

A su vez el pívot que terminó con 15 puntos el juego contra San Martín dejó en claro que es lo que tienen que mejorar de acá en adelante en la competencia: ¨Tenemos que mejorar el inicio del partido, si bien es el primero y los nervios y la ansiedad te juegan en contra, creo que tenemos que mejorar eso. También estuvimos poco efectivos en los tiros de cancha, tanto de 3 como de 2 y jugando de visitante es medio complicado teniendo bajos porcentajes ganar. Así y todo estuvimos cerca faltando 4 o 5 minutos. Además perdimos 20 pelotas, por ende tenemos que bajar ese número y estar concentrados los 40 minutos¨.

¨Me sentí bien, cómodo con el equipo, obviamente que falta mejorar. A medida que pase el torneo nos vamos a ir acomodando, nos vamos a ir conociendo con los chicos. A nivel personal bien, tratando de a poco ir encontrándome con lo que quiere el entrenador pero contento más que nada porque el equipo mostró algo que no se venía viendo que es la intensidad, la garra para defender y correr¨, indicó al respecto de su actuación individual.

Por último Fric dio su punto de vista en relación al partido de este viernes en el Juan de Dios Obregón frente a BH de Gualeguay: ¨Nosotros tenemos que hacer nuestro juego, a eso venimos apuntando y que no dependa tanto del rival que enfrentemos, si bien hay cualidades de jugadores y otras cosas del juego que van cambiando rival a rival, apuntamos día a día a mejorar nuestro juego. Va a ser un encuentro duro como todos. No hay ningún cuco en la zona pero tampoco hay ningún equipo que se haya preparado para no pelear. Sabemos que la gente nos va a estar apoyando y esperemos que el equipo responda¨.

