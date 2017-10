DURO DEBUT SANTO EN EL FEDERAL

Capuchinos cayó en su debut ante Regatas en Uruguay por 106 a 71, cun un segundo cuarto donde el local sacó buena diferencia (30-12) para mantenerla y terminar con una cómoda victoria. En el equipo santo buen aporte de Patricio Alloco desde el banco con 19 puntos, siendo goleador junto con Jorge Banegas por el anfitrión. Fabricio Goñe tendrá varios días para el borrón y cuenta nueva. La próxima cita, es como local el viernes 27 de octubre en el clásico concordiense.

Capuchinos no arrancó de la mejor manera en el Torneo Federal de Básquet, tras caer en condiciones de visitiante ante Regatas Uruguay por 106 – 71

El alero Jorge Banegas completó una gran actuación para los locales con 19 puntos, al igual que Alloco para la visita.

La puesta en escena del equipo de Tato Rimoldi fue abrumadora; los aciertos de Memo Rodríguez que se alzó con 18 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias; y de Acuña que también hizo lo suyo sumando 18 y 9 rebotes marcaron la diferencia.

El primer cuarto fue para los celestes; 22 – 19. El Segundo, fue más que prometedor ya que en un trabajo excelente en defensa, que impedía la ofensiva concordiense y un ataque alentador de la mano de Banegas con 3/3 en triples más los aciertos de Giraudo, Barreto, Aguirre y Acuña lograron sumar 30 puntos frente a los 12 de la visita para irse al descanso largo con una ventaja a su favor de 21 puntos (52 -31).

En la reanudación, los de Goñe se impusieron 27 – 28 ; pero el buen trabajo de Hillebrand, Alloco y Boni no les alcanzó puesto que fue contrarrestado por los triples de Rodríguez.

Durante los diez minutos finales; los locales aceitaron sus motores, hicieron rodar el balón rápidamente sin dejarles ningún tipo de chances a Capuchinos que ya no encontraba solución a su pesar.

Un Acuña imparable debajo del aro, haciéndose fuerte y dueño de la zona pintada; acompañado de los juveniles Gatti, Angelino, Giorgetti y Cherot que entraron faltando un minuto cuarenta para devoción de todo el estadio; que estalló cuando Amadeo (Cherot) convirtió su primer doble oficial en el Torneo y seguidamente recibió una falta personal de Woloszyn para llevarlo a la línea y sumar un punto más (27 – 12)

Síntesis

1° C: 22-19

2° C: 30-12 (52-31)

3° C: 27-28 (79-59)

4° C: 27-12 (106-71)

Regatas Uruguay 106: Barreto 13, Rodríguez 18, Correnti 10, Aguirre 12, Banegas 19 (FI). Giraudo 13, Angelino 0, Acuña 18, Cherot 3, Bernasconi 0, Gatti 0 y Giorgetti 0

Dt. Santiago Rimoldi

CEAC Capuchinos 71: Ortiz 4, Silva 11, Hillebrand 12, López Cerdán 12 y Woloszyn 0 (FI). Boni 13, Alloco 19, Bargas 0, A. Silva 0, Malara 0, Fassi 0

Dt. Fabricio Goñe

