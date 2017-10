LA UNIÓN SE APROVECHÓ DE LAS FALENCIAS DEL VERDE Y FESTEJÓ EN EL GIGANTE

En el Gigante Verde, La Unión de Formosa se equivocó menos en el último cuarto y derrotó el viernes por la noche al Club Estudiantes por 81 a 73 en un partido en el que el local no pudo contar con David Doblas, su pívot titular, desde el epílogo del segundo cuarto en adelante por la expulsión al acumular dos faltas técnicas. El máximo anotador de la noche fue Anthony Young con 26 puntos en la visita. Ahora se vendrá la Liga Sudamericana para los de Lucas Victoriano.

La primera parte del partido se vio cargado de impresiones a la hora de convertir, por el lado de Estudiantes convirtió solo un triple de ocho intentos y siete de dieciocho. Por el lado de la visita ocurrió algo similar uno de cinco en triples y seis de diez en dobles. El primer cuarto finalizó 17 a 19.

En el segundo cuarto, las cosas volvieron a ser parejas, sacando una pequeña ventaja en el marcador la visita, logrando un parcial de 16 a 17. Sin ninguna duda lo más sobresaliente fue la expulsión de David Doblas al acumular dos faltas técnicas. Ambos equipos se fueron al descanso largo con una diferencia a favor de La Unión por 33 a 36.

La tercera parte volvió a ser muy dura para ambos equipos, ya que ninguno pudo sacar diferencia, siendo el dueño del parcial el Club Estudiantes por 21 a 19. Mateo Bolivar fue el máximo anotador para el Verde con 9 puntos y en la visita Anthony Young con 7. Para afrontar los últimos 10 minutos el marcador indicaba 54 a 55.

La última parte fue para la visita, aprovechando los errores en defensa del Verde y las perdidas, cambiándolas por puntos, logrando el parcial más abultado de 19 a 26. Con un Anthony Young que se adueñó de las conversiones, siendo el máximo anotador de la noche con 26 puntos.

Síntesis

Parciales

17 – 19

16 – 17

21 – 19

19 – 26

Estudiantes (73): Zvonko Buljan 9, David Doblas 10, Rigoberto Mendoza de la Rosa 9, Sebastián Orresta 14, Anthony Smith 11 (FI), Mateo Bolivar 11, Emilio Domínguez 4, Sebastián Uranga 2, Leandro Vildoza 3, Alejandro Zurbriggen 0, Iván Catani 0 y Santiago Cuelho 0.

La Unión de Formosa (81): Alejandro Konsztadt 4, Chaz Crawford 8, Alexis Elsener 6, Anthony Young 26, Jonathan Maldonado 14 (FI), Jonatan Basualdo 0, Tobías Gómez 0, Ivory Clark 5, Federico Marín 13, Julián Ruiz 5 y Tayavek Gallizzi 0. DT: Leandro Ramella.

Ya finalizada la fase para el Verde, debe esperar el resto de los partidos para poder conocer la posición dentro de este Grupo A en el torneo Súper 20. Cabe recordar que el 1ero., 2do. y 3ero. acceden directamente a los octavos de final y el 4to. y 5to juegan un repechaje para continuar.

Repechaje: 22, 25 y 26 de octubre (4º vs. 5º de cada grupo)

4A vs. 5A (R1); 4B vs. 5B (R2); 4C vs. 5C (R3); 4D vs. 5D (R4)

Luego de esto, el certamen continuará con play off de la siguiente manera:

Octavos de final (29 de octubre, 1 y 2 de noviembre) sistema 1-2

Cuartos de final (5, 8 y 9 de noviembre)

Final Four, en sede única (18 y 19 de noviembre)

En sede a designar

Como continua la actividad para el Verde

Este sábado el plantel que dirige Lucas Victoriano, viaja a Salvador de Bahía, Brasil, para debutar en la Liga Sudamericana 2017 el próximo martes 17, conformando el Grupo C junto a Guaros de Lara, Universo/Vitoria y Malvin de Uruguay.

