LIBERTAD LO GANÓ CON LA LEY DEL EX Y COLEGIALES NO PUDO NI DE PENAL

Se jugó entre sábado y domingo la segunda fecha del Torneo Federal B. En la Zona Litoral Sur A, Colegiales igualó sin abrir el marcador ante Viale FBC en la cancha de San Lorenzo de Villa Adela y un día más tarde, Libertad sumó de a tres y dejó sin invicto en el choque concordiense a Santa María de Oro derrotándolo 2 a 1 tras dar vuelta el marcador con el gol del ex “santo” Beto Luna.

El sábado se puso en marcha la segunda jornada en la cuarta categoría del fútbol nacional. En Villa Adela, Colegiales tuvo la chance de ponerse en ventaja en el primer minuto de juego pero el guardameta de Viale, Lucas Rodríguez le contuvo el penal a Martín Muñoz.

En el complemento se vio un juego accidentado en donde el “pompeyano” se quedó con nueve y el huésped con diez. Primero vio la roja Adrián Trinidad y luego se fue expulsado el recientemente ingresado Franco Izaguirre en el local. Pero antes de la expulsión del ex Victoria también fue echado Oscar Vallejo en los de Paraná Campaña. En los últimos momentos del juego el partido fue muy trabado y no se sacaron diferencias terminando el cotejo 0 a 0. Los dirigidos por Mario Legarreta continúan sin convertir en el certámen.

En la tarde fría del Parque Mitre, el juego entre el Lobo y los de la “V” se atrasó veinte minutos porque demoró el médico en llegar al estadio de calle Carriego. Ya en la acción, los anfitriones tuvieron la oportunidad de abrir el partido pero el arquero Carreño le atajó el penal a Lisardo Francolini que sacó un débil remate. A los 38 minutos luego de un buen contragolpe vino el primer gol por parte de Santa María de Oro a través de Alberto Britez. La primera mitad se iba 1 a 0 para los conducidos por Gustavo Acosta.

En la segunda parte todo cambiaría y los de Mario Sánchez encontraron la igualdad por intermedio de Oscar Cumba a los 27 minutos. Y cuando todo se preveía que iba a terminar en paridad, apareció la ley del ex porque a los 39, Roberto Luna dio vuelta la historia y marcó el 2 a 1 para los dueños de casa que de este modo sumaron su primera alegría de la temporada tras caer en la “histórica”.

Resultados

Colegiales 0 – Viale FBC 0

Achirense 4 – Cosmos 0

Arsenal 2 – Belgrano 2

Libertad 2 – Santa María de Oro 1

CAVE 1 – Atlético Uruguay 1

Posiciones

1º CAVE 4

2º Arsenal 4

3º Atlético Uruguay 4

4º Achirense 3

5º Libertad 3

6º Santa María de Oro 3

7º Cosmos 3

8º Viale FBC 1

9º Colegiales 1

10º Belgrano 1

Próxima Fecha

Santa María de Oro vs. CAVE

Viale FBC vs. Libertad

Belgrano vs. Colegiales

Atlético Uruguay vs. Achirense

Cosmos vs. Arsenal

