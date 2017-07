EL CONCORDIENSE NO ESTARÍA EN LOS 1000 DE BUENOS AIRES

Martín Ponte confirmó en primera instancia que no continuaría en el equipo de Daniel Uranga y Daniel Romera (UR Racing) y ahora adelantó: “Hoy estoy abajo del Turismo Carretera, no voy a correr en Buenos Aires. Trabajaré para volver pudiendo ser competitivo”, posteó en su cuenta de Twitter. El concordiense había confirmado que en los 1000 Kilómetros de Buenos Aires compartiría butaca con su hermano Diego y el ramirense Damián Markel.

No fue un lunes más para Martín Ponte. No fue un inicio de semana fácil. El concordiense confirmó que no continuaba en la escuadra de Uranga-Romero (UR Racing) y horas después comunicó por medio de su cuenta personal de Twitter que estaba abajo del TC para la Buenos Aires, que irán en agosto por el gran festejo de los 80 años de su creación.

“Hoy estoy abajo del Turismo Carretera, no voy a correr en Buenos Aires. Trabajaré para volver pudiendo ser competitivo”, posteó en su cuenta de Twitter.

El último ganador en el “Oscar y Juan Gálvez” y uno de los “promotores” de la carrera por los 80 años de la categoría tendría que verla desde abajo, porque al mismo tiempo que anunciaba su ausencia, la ACTC comunicaba la lista oficial de pilotos y sus invitados, figurando como titular y los colegas que había convidado: su hermano Diego y Damián Markel.

