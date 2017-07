EL “SANTO” DE LA GUARDIA

El Federal “B” se puso en acción este fin de semana con la fecha inaugural de la temporada 2017/8 y nuevamente con 3 equipos concordienses, donde solo uno de ellos pudo sonreír. Con gol de Yair Guardia en el inicial Santa María de Oro se quedó con el clásico ante Colegiales y los 3 puntos. En su visita a la “histórica” Concepción, Libertad cayó 2-1 con Atlético Uruguay. Ganaron además Cosmos de Santa Fe, Arsenal de Viale y el CAVE de Villa Elisa. Fueron 3 locales y 2 visitantes.

Este fin de semana se puso en marcha una nueva temporada del Federal “B” de Fútbol, con la victoria de Santa María de oro, siendo el único elenco concordiense en sumar de a 3 por la Zona A del Litoral Sur.

Con gol de Yair Guardia a los 10 minutos del inicial, el equipo “Santo” se quedó con la victoria en el clásico local ante Colegiales, encuentro disputado en el estadio de Alberdi de La Criolla. De esta manera el equipo de la “V” arranca con una sonrisa, sabiendo que tendrá el próximo fin de semana que visitar a Libertad.

El conjunto del “Lobo” viajó en su fecha inaugural a Concepción para enfrentarse a Atlético Uruguay, quién lo venció por 2 a 1. Willian Sosa, abrió el marcador cuando se jugaban los 14 minutos del complementario. La igualdad llegó por medio de Mauricio Verón cuando se jugaban 21, pero la alegría duró poco al convertir Ángel Gómez a 20 del final.

AL CLÁSICO PONLE MÚSICA DE ROCKY

Como para ponerle un poco de humor, a algo que no debería suceder. En el encuentro entre Arsenal (1 a 0) y Viale FBC, hubo incidentes entre los jugadores. Piñas, patadas y tuvo que intervenir la policía. Para romper el hielo de las tribunas se escuchó a una trompeta que le puso música a la situación. De fondo sonaba el clásico musical de la película de “Rocky”.

Resultados

Cosmos (SF) 3 – Belgrano (Pna.) 0

Viale FBC 0 – Arsenal 1

Sta. Ma. de Oro 1 – Colegiales 0

Atlético 2 – Libertad 1

Achirense 1 – CAVE 2

Posiciones

1° Cosmos – 3

2° CAVE

3° Atlético

4° Sta. Ma. de Oro

5° Arsenal

6° Viale FBC

7° Libertad

8° Colegiales

9° Achirense

10° Belgrano

Próxima fecha – 2da (16/07/17)

Achirense vs. Cosmos FC

Villa Elisa vs. At. Uruguay

Libertad vs. Sta. Ma. de Oro

Colegiales vs. Viale FC

Arsenal vs. Belgrano

