“SOY COMO UN BICHO RARO. CONOZCO LOS 1500 METRO A METRO”

El concordiense Federico Bruno consiguió un gran triunfo en la prueba que le había dado enormes satisfacciones: los 1500 llanos; donde fue campeón en los Juegos Odesur 2014 en Santiago de Chile y Subcampéon en Lima en 2015. En 2016 compitió en Maratón. Bruno tuve un remate fantástico y ganó la medalla dorada con 3.45.28 y la clasificación inmediata al Mundial de Londres 2017, del 4 al 13 de agosto.

El mismo reconoció: “Soy como un bicho raro, pero tengo cariño y amor por los 1500 es una prueba que la conozco muy bien, metro a metro, esta es la prueba en la que voy a seguir un par de años”.

En 2015 en Lima fue el chileno, Carlos Díaz quien lo venció, ayer cambió de estrategia:

“Trate de correr cauteloso y escondido, me venía guardando hasta que salí atacar, miraba para atrás y veía la sombra de Carlos Díaz y dije este Sudamericano no va a ser así ( el chileno le había ganado en el Sudamericano de Lima en un final de fotofinish) y bueno me gané la plaza para el Mundial”.

El entrerriano confirmó que sale este lunes hacia España, ” aunque estoy clasificado al MUndial quiero intentar correr en 3.36 o 3.37, se abre una nueva etapa para mi”.

Fuente: Cada-Atletismo

Foto: Oscar Muñoz Badilla

