ARRANCA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL

En el salón de acto se realizó el lanzamiento oficial del Campeonato de Fútbol Municipal de Fútbol. “Este campeonato es una muestra más del incansable trabajo del equipo de la Secretaría de Deportes que conduce Marcelo Cresto”, dijo el viceintendente Armando Gay durante la presentación. “El deporte en general y este campeonato en particular, siempre es una forma de vehiculizar las relaciones y la amistad, por eso es importante realizar estos eventos”, valoró el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante. Los encuentros se jugarán en cancha ex – doctor Pedro Ancel, este jueves desde las 14 horas.

“Es un torneo muy importante, porque apunta al objetivo de una ciudad cien por ciento deportiva”, expresó el Secretario de Deportes del municipio Marcelo Cresto. “Y esto es parte de la política deportiva que llevamos adelante por decisión del intendente Enrique Cresto. En este caso, desde la Secretaría de Deportes, apoyamos a los organizadores y estaremos brindando toda la colaboración que sea necesaria”.

El Campeonato es coordinado por Alejandro Molinaro. Participarán 8 equipos, de distintas reparticiones y se disputará en un sistema de todos contra todos, en cancha del Sindicato de La Fruta, a partir de este jueves 4 de mayo a las 14.30 hs. De la presentación del Campeonato, realizada en la tarde de este martes, también participó la presidenta de Fundación Conased, Leticia Ponzinibio, esposa del presidente municipal.

Los partidos de la primera fecha, que se comenzará a disputar a partir de las 14.30 hs, serán los siguientes:

Obras Sanitarias vs 8 de Noviembre

El Equipo de Rejunte vs El Equipo de Amarillo

La Recolección vs Los Piratas

El Equipo del Palacio vs El equipo de Los Choferes

• concordiadeportes@gmail.com

(325)