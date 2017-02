HACE UNA BOCHA QUE NO SE JUEGA AL HOCKEY. PREPARAN LA VUELTA

Luego del parate prolongado por las vacaciones de verano el hockey se prepara para el inicio de temporada. Las instituciones ya han realizado la presentación de sus divisionales participantes, siendo 70 equipos participantes en las 7 divisionales con la que contará la Asociación del Río Uruguay. Tras las primeras reuniones de delegados y comisión directiva ha quedado establecidas las fechas que marcarán el inicio de cada competencia.

Vencido el plazo para la inscripción de clubes, por los campeonatos oficiales AHRU 2017 fueron confirmadas las siguientes categorías y equipos: 5 de 8va, 9 de 7ma, 12 de 6ta, 8 de 5ta, 11 de 1ra, 12 de 1ra Reserva y 13 de mamis. A su vez se resolvió unificar los clubes con sus distintas divisiones. Las instituciones que presenten dos o más divisiones (7°- 6°- 5° – 1°) participaran de este campeonato de clubes que estará dividido en dos zonas: Zona Norte y Zona Centro.

La competencia comprenderá dos rondas (ida y vuelta) disputándose los partidos los días domingo y en caso de no contar con las cantidad de árbitros suficientes para cubrir todos los escenarios se incluirá los sábados, que dándose el caso de sortera a quienes les corresponderá cambiar de día. Finalizada las dos rondas y para definir el campeón de cada división se realizaran cruces de zonas de la siguiente manera:

Campeón y sub campeón: 1° zona norte vs. 1° zona Centro. 3° y 4° puesto: 2° zona norte vs. 2° zona Centro. 5° y 6° puesto: 3° zona Norte vs. 3° zona Centro. Y así sucesivamente.

Los torneos por divisiones se irán desarrollando de acuerdo a las presentadas por cada institución, aplicándose la modalidad que se utilizaba en años anteriores en el torneo denominado “clubes promoción”. Ejemplo Zona Centro: San Jorge vs. América, en esta fecha jugaran las divisiones 7° – 6° y 1° (la 5ta de San Jorge quedará libre). Ejemplo zona Norte: San Jaime vs. Caballú, solo jugaran en 6° y 1° (queda libre 7° y 5° de Caballú). Así sucesivamente.

Zona Centro

San Jorge Villa Elisa (7°,6°,5°,1°)

Salto Grande Concordia (7°,6°,5°,1°)

Hípico Concordia (7°,6°,5°,1°)

CEF N°4 Concordia (7°,6°)

Pesca Concordia (6°,5°,1°)

América Federación (7°,6°,1°).

Zona Norte

San Martín de San Jaime (6°,1°)

Curiyú de Chajarí (7°,6°,1°)

Mocoreta (7°,6°,5°)

Robinson de Monte Caseros (5°,1°)

Vélez de Chajarí (7°,6°,5°,1°)

Panteras de Feliciano (6°,1°)

Caballú de La Paz (7°,6°,5°,1°).

Torneo de Mamis y 1ra. Reserva

Habiéndose cerrado la inscripción se registraron 13 equipos de Mamis y 12 equipos de 1ra. Reserva. Ambos torneos de disputaran en una fase clasificatoria, jugándose concentrados, modalidad todos contra todos. Finalizada la ronda se disputaran tres copas, clasificando los cuatros equipos (1° al 4°) que hayan acumulado mayor cantidad de puntos para disputar la copa de Oro. Los que hayan clasificado del 5° al 8° puesto disputaran la copa de Plata. Y del 9° al 12° puesto disputaran la copa de Bronce. Quienes clasifiquen después de 12° puesto finalizan su participación. En caso de empate en puntos se resolverá de acuerdo a lo establecido en el reglamento de torneos AHRU 2017.

Las distintas copas de disputan mediante la modalidad todos contra todos. Ejemplo: Copa de Oro, Fecha 1 (1ro vs 4to y 2do vs 3ro). Fecha 2 (1ro vs 2do y 3ro vs 4to). Fecha 3 (1ro vs 3ro y 4to vs 2do). La misma modalidad para las restantes copas. El equipo que obtenga mayor puntaje en la copa de Oro se consagrara campeón de la categoría. En caso de empate en cantidad de puntos, se determinara la posición conforme al establecido en el art.39° del reglamento de torneos AHRU 2017.

Fechas de inicio de los torneos

18/19 de marzo: Campeonato de Clubes (unificados)

25 de marzo: Torneo de 8va División. Las 8vas. Jugaran concentradas como el año 2016, (no se separan por zona).

26 de marzo: Torneo de Mamis y 1ra. Reserva.-

