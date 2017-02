ESTUDIANTES PAGÓ CARO LAS AUSENCIAS DE TUCKER Y FERRER

Darquavis Tucker no entró y Justiz Ferrer solo jugó 6:58 en todo el partido y Estudiantes notó las bajas de dos jugadores que aportan y mucho en el campo de juego. Sumado a esto Olímpico contó con la mano caliente de Federico Van Lacke que sumó en su cuenta personal 24 puntos. En su segunda presentación en suelo santiagueño, los concordienses sumaron una dura derrota por 82 a 49. En la visita Federico Marín aportó 14 puntos siendo el goleador del conjunto verde. Su próximo compromiso este jueves como local ante el líder de la zona norte, San Martín de Corrientes, donde Laginestra espera poder contar con la presencia del francés Toure, flamante incorporación.

La visita por Santiago del Estero no pudo ser con doble sonrisa, tras la derrota del último lunes en el “Vicente Rosales” y ante el local Olímpico. El dueño de casa aprovechó las bajas de Estudiantes para hacerse del partido por una buena diferencia, siendo 82 a 49 el resultado final. Es el score más bajo en lo que va de la liga, los anteriores fueron: 57 (como visitante con Argentino), 58 (como local con Instituto), 64 (como visitante con Quilmes) y 65 (como visitante ante Atenas)

El inicio del local no pudo ser mejor, con Van Lacke como principal opción anotadora (5 puntos) y un doble de Boccia de segunda opción. La situación obligó a Laginestra a pedir minuto para reconstruir el trámite, pero no pudo hacer demasiado ante la energía defensiva y las buenas decisiones en ataque del local que ganaba 12-6 con Nesbitt y Boccia alternando de espaldas al cesto con 4.30″ por delante. La ausencia de Tucker (dolor en la espalda) resintió el ataque de Estudiantes que vio trabajo su juego y sin buenos porcentajes a distancia. Un parcial de 13-2 despegó al local 25-8 para terminar arriba 27-14.

En el segundo cuarto, Nesbitt continuó sacando ventajas de la defensa de Giorgi, Guaita y Cosolito con sendos triples abrieron el score 39-14 en menos de 5m. de juego. A la baja de Tucker se sumó la de Ferrer. Federico Van Lacke estuvo indefendible, siempre con una defensa férrea que hasta ese entonces había permitido tan solo 2 puntos (44-16 con 3.30″) para el final de la primera mitad. El cierre fue 44-25 con buen pasaje de Marín en la visita.

Tras el descanso largo se mantuvo el andar de los de Duró que no tuvieron oposición para abrir el juego definitivamente en un margen de 33 puntos (66-33) luego de un bombazo de Cosolito. En ningún momento el local resignó intensidad a pesar de la importante diferencia alcanzada (66-35).

El último cuarto sirvió para que vieran acción los juveniles de cada equipo y decorar el resultado de un pleito resuelto con bastante antelación 82 – 49.

Ahora Estudiantes recibirá en su reducto a San Martín de Corrientes el próximo jueves desde las 21 horas, esperando contar con el nuevo extranjero, el francés Hervé Toure.

Síntesis

1° C: 27 – 14

2° C: 44 – 25 (17-11)

3° C: 66 – 35 (22-10)

4° C: 82 – 49 (16-14)

Olímpico (82): Justin Williams 3, Federico Van Lacke 24, Maximiliano Stanic 5, David Nesbitt 11, y Adrián Boccia 6 (FI). Nicolás Ferreyra 5, Diego Guaita 8, Facundo Vallejos 0, Mauro Cosolito 16, Juan Bello 0 y Fabian Saiz 4

Estudiantes (49): Justiz Ferrer 0, Sebastián Orresta 9, Facundo Giorgi 5, Jonathan Slider 5 y Federico Marín 14 (FI). Leandro Vildoza 1, Valentín Cartajena 0, Fernando Malara 6, Pedro caldrón 5 y Juan Maya 4.

Foto: Nuevo Diario web

