DOMINGO A PURO TURF CON 17 COMPETENCIAS

Segundo reunión del año en el circo hípico concordiense, y se aguarda una jornada sensacional a puro turf. Los concertistas han preparado una programación de 17 pases y muy variada con carreras cortas y largas. Tendremos tres cotejos de grado clásico y un especial para potrillos de dos años. Completa la extensa programación trece pruebas comunes muy interesantes.

Abre la contienda jerárquica el Clásico Comparsa Ráfaga sobre 475 metros y en séptimo turno. Tres ejemplares con importantes pergaminos se disputaran la gloria.

En el octavo pase y sobre 700 metros se disputara el Especial Primeros Pasos para potrillos de dos años que reúne en sus partidores a seis participantes.

Sobre 325 metros y en noveno turno, tres de los ejemplares más ligeros, medirán sus aptitudes en el Clásico Comparsa Emperatriz.

La prueba central de la jornada ira en el 12do. Pase y sobre 1100 metros, cinco ejemplares de renombre, lucharan hasta el final en el gran Clásico Carnavales – Copa “Comparsa Imperio”. Esta promete ser un gran carrera, no te podes perder este espectáculo.

Para que bayas palpitando esta gran fiesta del turf local te ofrecemos a continuación el programa de carreras del domingo: http://banderaverdeturf.blogspot.com.ar/2017/02/programa-de-carreras-hipodromo-de-camba.html

Con entradas super populares, el mejor rematador en las apuestas. Gran servicio de cantina y comedor. El mejor escenario sin dudas…

Por eso, no tenemos dudas que la vamos a pasar bien, qué digo bien, muy bien, con el mejor deporte del mundo. Los mejores profesionales como siempre y los mejores caballos en cada uno de los cotejos. Por cualquier motivo, no puedan estar presentes, no se pierdan la cobertura de nuestra página. Al mejor estilo, www.concordiadeportes.com como todos los días, todos los meses y todo el año.

Una gran jornada en el piso arenoso de Concordia, que como siempre decimos, será ¡un espectáculo para ver! Los esperamos!!!

Bandera Verde

