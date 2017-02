QUE “LEE”NDO. VOLVIÓ LA SONRISA.

Con descollante actuación y aportes de Darquavis Tucker (31) y Justiz Javier Ferrer (25), Estudiantes se reivindicó como local y volvió al triunfo tras vencer a Peñarol por 89 a 71 y dejar atrás el revés de San Lorenzo que le cortó una racha victoriosa de 15 partidos. En la visita Robert Reed aportó 18 puntos, que no alcanzaron. En el cuarto final local supo sacar una máxima de 23 puntos. En 18 presentaciones sumó su victoria número 16. Tendrá un descanso hasta el 25 cuando viaje a Santiago del Estero para enfrentar a Quimsa. ¿Será con refuerzo nuevo?

En los primeros minutos del primer cuarto, Estudiantes ya comenzaba a sacar provecho de Justiz Ferrer , que desde la zona pintada convertía 8 de los 10 puntos que tenía el local, cuando iban más de cuatro minutos de juego.

Después de un buen pasaje del Verde 6-0 (Tucker 4 y Justiz 2), Estudiantes pasaba al frente 16-13, pero Reed dejaría el marcador nuevamente en paridad tras encestar un triple (16-16).

Buen primer cuarto de la dupla extranjera de Estudiantes, Tuckeer sumó 10 y Justiz 9, de los 21 que convirtió el equipo en el chico. Por el lado de la visita, Reed era el más destacado dañando al local desde fuera de la media luna y desde zona pintada.

A puro triple comenzaban el segundo cuarto los dirigidos por Hernán Laginestra y dejaba a la visitaba por 1´y fracción sin convertir, obligando al entrenador Richotti a pedir tiempo muerto.

Desde ahí, Estudiantes se seguía mostrando firme en defensa y en ataque rotaba la bola para continuar sacando provecho de la buena noche de Ferrer. El Verde, además, lograba tener una diferencia de diez 44-34 cuando al cuarto le quedaban 2´11” por disputar.

Fue el tercer cuarto en el que Estudiantes más daño a su rival. Dar Tucker seguía siendo la carta fundamental del equipo de Laginestra, que tenía a Orresta manejando las acciones del Verde y además la daba puntos desde la zona pintada.

En la visitaba, Torres y Acuña le aportaban a Peñarol desde la zona pintada, aunque Estudiantes supo controlar a su rival y mantener la diferencia que había logrado sacar. El chico fue favorable a los locales que lo ganaron 27-15 (71-51).

Con un 0-5 arrancó la visitaba el último tramo del partido hasta que Vildoza clavó un triple cuando habían pasado 2´05” de juego. Después de ahí, el local comenzaba a lucirse frente a su rival para lograr sacar una máxima de 21 puntos.

El Verde rotaba la bola en el ataque y así encontraba al jugador mejor ubicado para que pudiese convertir, mientras que en la defensa se puso firme y conseguía anular a Peñarol a la hora de convertir.

De esta manera, fue victoria de Estudiantes que volvió al triunfo en su casa tras la caída del pasado miércoles ante San Lorenzo. Ahora se preparará para sus próximos compromisos que serán en condición de visitante, el primero de ellos el 25 de febrero ante Quimsa, para luego enfrentarse a Olímpico de La Banda el 27 del mismo mes.

Parciales.

1° C: 21 – 23

2° C: 44 – 36 (23-13)

3° C: 71 – 51 (27-15)

4° C: 89 – 71 (18-20)

Estudiantes (89): Darquavis Tucker 31, Sebastián Orresta 10, Pedro Calderón 6, Fernando Marín 2, (x) Justiz Ferrer 25 (FI) Fernando Malara 3, Jonathan Slider 9, Valentín Cartajena 0, Juan Francisco Maya 0 y Leandro Vildoza 3. DT: Alejandro Laginestra

Peñarol (71): Robert Reed 18, Jerónimo Barón 9, Juan Pablo Figueroa 5, Roberto Acuña 11, Alejandro Diez 3 (FI), Joaquín Valinotti 0, Juan Manuel Torres 9, Roy Booker 4, Vittorio Fazzini 2, Juan Ignacio Marcos 3, Nicolás Franco 0 y Franco Giorgetti 7. DT: Marcelo Richiotti

(x) Se retiró con 5 faltas.

• concordiadeportes@gmail.com

(625)