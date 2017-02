FABRICIO GOÑE: “VAMOS A ESPERAR CON OPTIMISMO EL ENCUENTRO DEL VIERNES”

El Centro Ex Alumnos entrena pensando en su próximo compromiso que será este viernes a las 21.30 hs. en La Bombonerita frente a Peñarol de Rosario del Tala. Tras el triunfo ante Atlético Tala y la caída frente a Central Entrerriano en Gualeguaychú, el director técnico Fabricio Goñe hizo un análisis del presente del “negro” en el Torneo Federal de Básquetbol.

El entrenador del “santo” comenzó analizando los últimos dos partidos de su equipo. “La verdad que vamos mejorando partido a partido, hay veces que el rival te permite hacer ciertas cosas y otros no. En el partido del viernes mejoramos mucho y se nos dieron muchas situaciones positivas y el domingo creo que el rival no nos dejó más allá de algunos rendimientos bajos. No nos dio chances Central y no estuvimos nunca en partido. El DT agregó: “Cuando vos entras al partido y hay situaciones que se resuelven bien y la pelota empieza a entrar eso genera mucha confianza y el volumen de juego aumenta entonces los tiros que empezas a tomar son mucho más claros que cuando la pelota no entra, eso te da más seguridad y calma para buscar esos tiros y creo que eso fue lo que se vio con Atlético Tala. El domingo fue otro partido diferente, no estuvimos en juego, la efectividad bajó mucho, empezas a remar siempre de atrás contra equipos que tienen jugadores importantes que no te permiten remontar.

Goñe comentó los próximos objetivos del club: “La tabla de posiciones no nos preocupa mucho, nosotros nos propusimos mejorar ese déficit que tuvimos de la primera rueda y hacernos fuertes de local. El objetivo en estas fechas de fase regular que nos quedan es justamente ganar los juegos en casa y ver qué partido podemos robar afuera pero más que nada la propuesta es mejorar lo mejor posible para encarar los playoffs y pasar la primera instancia de los cruces”.

Vislumbrando lo que puede ser el próximo choque con Peñarol Fabricio sostuvo: “Con Peñarol va a hacer un juego duro como son todos los que nosotros tenemos, va a ser muy diferente al que jugamos en Tala porque por lesión nosotros no tuvimos a Arca y ellos también estaban diezmados y ahora trajeron a un base con experiencia como Joaquín Giordana. Creo que hemos mejorado a pesar de las derrotas que tuvimos desde enero para acá, el equipo viene en ascenso, mejorando, estamos sólidos en aspectos que en diciembre estábamos flojos así que vamos a esperar con mucho optimismo el encuentro del viernes para quedarnos con la victoria”.

Por último, el Coach invita al público a la cancha: “Siempre nos acompaña la gente y a medida que se va acercando el periodo de clases ya personas que estaban de vacaciones se pueden arrimar también así que invitamos a todos este viernes 21.30 hs.”

