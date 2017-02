NICOLÁS BOERI: “TENEMOS QUE GANAR SÍ O SÍ”

El Centro Ex Alumnos Capuchinos tras las sendas caídas en suelo correntino se prepara para volver a jugar como local en La Bombonerita. Este viernes 10 de febrero desde las 21.30 hs. recibirá a Atlético Tala buscando la primera alegría del año. En la previa de este encuentro, Nicolás Boeri analizó el presente del “santo”.

El alero chaqueño comenzó analizando las derrotas en la provincia de Corrientes: “La verdad que fue una lástima haber perdido nuevamente. Igualmente nos llevamos una imagen buena de Saladas comparada con el partido en Unión de Goya. Creo que tuvimos otra actitud. Fueron dos paradas difíciles pero tenemos que seguir mejorando, mostrar la misma actitud del viernes, por ahí saber cerrar mejor los partidos porque estamos llevando todos los juegos casi al final menos contra un par de equipos que estuvimos ahí abajo. Hay que seguir trabajando para ganar y seguir con confianza para los playoffs”.

Ahora se vienen dos compromisos muy exigentes para el “negro”. El viernes jugará su primer partido del año en su gimnasio de calle Rivadavia enfrentando a Atlético Tala y el domingo viajará a Gualeguaychú para toparse con Central Entrerriano. Con respecto a estos cotejos, el “Chapa” afirmó que los dos partidos que se vienen serán muy difíciles. “Son dos equipos muy aguerridos, tienen jugadores de experiencia. A Atlético le supimos ganar en Tala, no será el mismo partido, va a ser diferente, ellos vienen entonados de ganarle acá a Ferro y nosotros tenemos que ganar si o si así que va a ser un lindo partido y muy duro hasta el final y con Central el domingo va a ser más que difícil, un equipo muy fuerte cuando juega de local, está ahí arriba, tiene mucha experiencia y demuestra cada partido que esta para cosas grandes pero nosotros también tenemos jugadores que saben demostrar cómo juegan y cada partido, por eso trataremos de llegar a ese juego lo mejor posible con una victoria el día viernes”.

En base a su función en el rectángulo de juego ya que puede desempeñarse en diferentes posiciones, el ex jugador de Hindú Club de Resistencia manifestó: “A mí me gusta jugar abajo, cuando no estuvo Alejandro Arca por la lesión fue más difícil porque era un interno muy grande y pesado pero bien, uno de a poco va ganando confianza y mas minutos en juego que eso es muy importante para el jugador”.

El equipo dirigido por Fabricio Goñe no ha podido hacerse fuerte aun jugando en su cancha. Será uno de los objetivos que tendrá “Capu” para estos primeros meses del año. Sobre esta situación, Boeri sostuvo: “Es una lástima que hayamos podido ganar dos partidos solamente, tuvimos muchos juegos cerrados, con BH y Ferro y no supimos ganar pero ojalá este año empecemos con el pie derecho en casa y le demos una alegría a toda la gente que nos apoya y porque no también pensar en el batacazo de visitante en Gualeguaychú”.

Por último Nicolás contó cómo se está sintiendo en esta ciudad y en este Club: “ Venir a Concordia en principio fue un poco duro porque me costó salir de donde estaba pero no tengo nada para decir con la dirigencia y el cuerpo técnico porque la verdad que desde un primer momento se han portado muy bien, no nos falta nada, el mismo grupo está perfecto, son muy piolas, la gente de acá no se ve en todos lados y no lo digo porque estoy en una entrevista sino porque es la verdad, se lo comenté a muchas personas. El Presidente, Hernán Goñe es con uno de los que más relación tengo, son excelentes personas que están siempre para lo que uno necesita y últimamente los resultados no se dieron y nunca tuvimos una queja de ellos y siempre están a disposición nuestra”.

