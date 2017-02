SE INAUGURÓ EL CAMPUS 2018, QUE TENDRÁ DEPORTISTAS CONCORDIENSES

Con la presencia de 530 atletas juveniles representantes de las 24 provincias y 29 disciplina, quedó inaugurado el Campus 2018, previo a los que será los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. En representación de Concordia y la provincia estarán Wanda Adente (Atletismo), Bruno Pires (Atletismo), Santiago Gómez (Gimnasia), Azul Pedemonti (Tenis) y Juan Canals (Triatlón). La concentración tendrá lugar hasta el 12 de febrero en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). El secretario de Deportes, José Gómez, acompaño a la delegación de Entre Ríos.

Se realizó la apertura del Campus 2018, un plan de entrenamiento que cuenta con la participación de los mejores 530 atletas juveniles, provenientes de las 24 provincias y de 29 deportes, acompañados por sus 120 entrenadores, de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

La concentración se desarrolla hasta el 12 de febrero en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y locaciones complementarias para entrenamiento y alojamiento.

En representación del gobernador Gustavo Bordet, José Gómez visitó a los 21 chicos y chicas de nuestra provincia que sueñan con integrar la Misión Argentina en los Juegos de la Juventud 2018. El secretario compartió la jornada con los atletas y destacó “las condiciones deportivas y humanas de nuestros representantes, que están entrenando a destajo y poniendo su mayor esfuerzo para alcanzar el sueño de transformarse en deportistas olímpicos”.

Entre Ríos fue una de las provincias más destacadas en cuanto al reclutamiento de atletas a partir de un trabajo de campo muy importante en cada una de las disciplinas olímpicas, lo que generó que hoy se encuentre en las seis provincias que más atletas han aportado al Campus 2018. Durante la ceremonia de presentación, el villaguayense Brian Agustín Arregui (boxeo) fue el portador de la bandera de la provincia de Entre Ríos.

Atletas Entrerrianos en el Campus 2018:

Francisco Daudinot – Handball – Chajarí

Pablo Agustín Romero – Boxeo – Colón

Caterine Massera – Atletismo – C. del Uruguay

Pablo Zaffaroni – Atletismo – C. del Uruguay

Camila Suárez – Básquet – C. del Uruguay

Agustín Ratto – Canoa – C. del Uruguay

Atina Pagani – Hockey sobre Césped – C. del Uruguay

Ayelén Lorena Oliver – Tiro – C. del Uruguay

Wanda Adente – Atletismo – Concordia

Bruno Pires – Atletismo – Concordia

Santiago Gómez – Gimnasia – Concordia

Azul Pedemonti – Tenis – Concordia

Juan Canals – Triatlón – Concordia

Nazareno Sassia – Atletismo – Curtiembres

Inés Macadam – Atletismo – General Galarza

Nicolás Martínez – Canoa – Gualeguaychú

Mateo Ormaechea – Atletismo – Nagoya

Nahir Betsabet Rodríguez – Canoa – Paraná

Regina Ochoa – Pesas – Paraná

Mateo Santana – Rugby – Paraná

Brian Agustín Arregui – Boxeo – Villaguay

