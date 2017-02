SIN SOBRESALTOS ESTUDIANTES VENCIÓ A LA UNIÓN, PERO SE QUEDÓ SIN POWELL

El conjunto Concordiense sumó 15ª victoria como local y la 14ª de manera consecutiva al dar cuenta de La Unión de Formosa por 94 a 65, lo que marcó la despedida definitiva de Ricardo Powell del equipo dirigido por Hernán Laginestra. Justamente el estadounidense fue el mayor aportador con 23 puntos en su cuenta personal. Estudiantes ahora saldrá a la ruta para enfrentar el primer término a Ferro el día martes y a Boca el jueves. Una baja muy importante que se despide con el aporte de 13.73, 5.14 en rebotes, 2.73 de asistencias y un promedio de casi 28 minutos por partido.

Una de cal y una de arena en la noche sabatina para Estudiantes. Por un lado estira su racha positiva con victorias como local, pero por el otro pierde una pieza fundamental en el este equipo que logró históricamente clasificar por primera vez al “Súper 4”. Con 23 puntos en su cuenta personal, Ricardo Arturo Powell se despidió del conjunto Concordiense, algo que estaba al caer. Vale destacar que el adiós es por parte del jugador y no ha sido cortado por la dirigencia.

En la crónica previa al encuentro adelantábamos que era para jugarle al 15 a la cabeza, y no nos equivocamos. Fue la victoria número 15 como local y en 15 enfrentamientos ante La Unión de Formosa, es la victoria número 11. Para sumarle un 15 más, el de la casaca 15 Jonatan Slider, fue el segundo mayor aportado con 17 puntos con 3 triples en 1’59’’ en cancha en el cuarto inicial.

El encuentro fue de 94 a 64, donde Estudiantes no tuvo demasiados sobresaltos para dar por finalizado el encuentro, cuando en el lumínico marcaba que el dueño de casa se apoderaba por 30 puntos de diferencia, promediando el cierre del mismo.

Sin Powell como una de las piezas fundamentales, el equipo “Verde” se predispone desde el lunes a las 7 de la mañana a emprender su viaje en la ruta, para enfrentar el martes y televisado a Ferro en el “Héctor Etchart”. El que hará las veces de local, llega con 3 victorias fueras de casa dando cuenta de Quimsa, Quilmes y Peñarol. Como anfitrión cuenta con 11 ganados de los 15 disputados. Luego irá al “Luis Conde” para dirimir con Boca. Regresará a Concordia el 13 de febrero para medirse con Libertad de Sunchales.

Síntesis:

1° C: 24 – 13

2° C: 20 – 16 (44-29)

3° C: 23 – 15 (67-44)

4° C: 27 – 21 (94-65)

Estudiantes: Leandro Vildoza 8, Dar Tucker 11, Ricardo Powell 23, Facundo Giorgi 13, Pedro Calderon 3 (FI), Sebastián Orresta 6, Jonathan Slider 17, Justiz Ferrer 11, Fernando Malara 2, Valentin Cartajena 0, Juan Maya 0.

La Unión de Formosa: Alejandro Konsztadt 1, Diego García 7, José Vargas 7, Facundo Piñero 13, Torin Francis (FI) 19; Alexis Elsener, Eduardo Gamboa 7, Pablo Orletti 5, Jeremías Sandrini 6, Maximiliano Ríos, Tobías Gómez, Enzo Flekenstein

