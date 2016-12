CERRÓ EL AÑO EN LA RUTA CON DOS DERROTAS

Estudiantes despidió un año fantástico en la ruta con dos derrotas y una victoria. Se vendrá el descanso pensando en el retorno en el 2017 para la disputa del “Súper 4″ que al final se realizará en Corrientes. En el último los dirigidos por Hernán Laginestra no supieron aprovechar el envión del inicio del encuentro y tras estar arriba 20 puntos, Weber supo hacerse para acortar la brecha y a pocos minutos del final pasarlo a ganar y culminar festejando. Darquavis Tucker fue el máximo artillero del encuentro con 28 puntos, dejando en claro porque es el goleador de la Liga Nacional.

No fue el mejor cierre de Estudiantes, luego de comenzar la última salida del año a la ruta con una victoria. La continuidad se dio 2 sendas derrotas, pero con la particularidad que fue amplio dominador hasta al descanso largo.

En su visita a Bahía Blanca, Estudiantes tras ganar por 20 puntos de diferencia, terminó cayendo 83 a 78, donde Weber supo limar la diferencia para pasar a estar arriba por primera vez en el partido, cuando restaban 2’06” para el cierre. El tercer cuarto fue vital en la vida de los concordienses, al ser superado por el dueño de casa con un parcial de 33 a 23 y el cierre de 28 a 18.

Como siempre Dar Tucker fue el máximo artillero aportando 28 tantos y 5 rebotes. En tanto que Ricardo Powell aportó 16 unidades, 8 rebotes y dio 6 asistencias.

En el dueño de casa un desconocido Jamaal Levy fue la figura en el conjunto bahiense con 25 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias. También se destacó Anthony Johnson, con 11 unidades, 8 recobres, mientras que el debutante Jerel Blocker, sumó 16 puntos, y 4 recobres.

Estudiantes tendrá un mini descanso para retornar a las prácticas pensando en su primera participación en el “Súper 4″ que al final se jugará en Corrientes el 7 y 8 de enero.

Síntesis:

1° C: 10-22

2° C: 22-37 (12-15)

3° C: 55-60 (33-23)

4° C: 83-78 (28-18)

Weber (83): Fjellerup 5, Levy Cox 25, Vaulet 8, Corvalan 11 y Johnson 14 (F.I). Filippa 2, Thygesen 2 y Blocker 16.

Estudiantes (78): Justiz 5, Tucker 28, Orresta 7, Powell 16 y Marin 9 (F.I) Voldoza 2, Giorgi 6, Slider 3 y Marriaga 2

