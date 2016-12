QUÉ TIEMPOS AQUELLOS. HACIENDO HISTORIA COMO EN EL PRESENTE

Hoy 20 de diciembre se cumplen exactamente 30 años del título logrado por nuestra institución en la Liga Nacional B de 1986 y consecuentemente el ascenso a la máxima categoría del básquetbol nacional por primera vez en su historia. Con un gimnasio de Capuchinos a reventar, Estudiantes vencía a Peñarol de Mar del Plata y hacía historia para el deporte concordiense.

En su segundo año consecutivo en la categoría, luego de haber logrado el ascenso en 1984, Estudiantes logró conformar un equipo competitivo que le terminó dando la primera gran satisfacción en el plano del básquetbol nacional.

Con el slogan “Rumbo a la A”, que acompañó al equipo durante toda la temporada, Estudiantes dejaba en claro que su participación en el certamen tenía como único objetivo llegar a la máxima categoría del básquetbol nacional.

Con la llegada de Gustavo Aguirre, Eduardo Pagella, Eduardo López, Esteban de la Fuente y el estadounidense James Milton Bradley, la dirigencia trató de reforzar un equipo que venía de quedar en las puertas del ascenso en la edición 1985.

El Verde comenzó su participación en el certamen el 22 de marzo logrando un cómodo triunfo como local ante Rivadavia Juniors de Santa Fe por 108 a 63. El Grupo 2 también estaba compuesto por Atlético Elortondo de dicha localidad santafesina, Provincial de Rosario, Alvear de Corrientes y Rocamora de Concepción del Uruguay.

Con la dirección técnica de Edgardo Vecchio y el acompañamiento de Juan Carlos Rivas, el equipo comenzó a desandar el camino en esta primera fase con un arranque de seis triunfos consecutivos y la particularidad de contar con un sólo extranjero entre sus filas. Warren Bostick fue el segundo norteamericano que recién llegó para completar el plantel justo cuando el equipo cosechaba dos derrotas consecutivas (Provincial y Elortondo, ambas como visitante), que a la postre serian las únicas en esta fase. El equipo terminó como líder de la zona y clasificó holgadamente a la fase siguiente junto a Provincial y Atlético Elortondo.

En rueda de ganadores, Estudiantes integraría un nuevo hexagonal conformado con los clasificados del Grupo 2 más Sportivo San Salvador, Córdoba de Corrientes y Cosecha de Chaco, provenientes del Grupo 1.

La historia esta vez comenzó con victoria en Concordia ante Atlético Elortondo por 94 a 70. A lo largo de esta segunda fase, el equipo cosechó nueve victorias y una sola derrota ante Sportivo San Salvador en condición de local. Clasificado como líder del grupo, obtuvo la posibilidad de disputar la tercera y penúltima fase del certamen. Instancia que se desarrolló en dos llaves de play offs y que clasificaría a los dos finalistas rumbo a la última instancia del torneo. En estas series, el Verde eliminó consecutivamente a Rocamora y a Cosecha clasificando, junto a Sportivo San Salvador, al último hexagonal del torneo rumbo a la A.

Por las otras regiones llegaban para sumarse a la instancia final Ciclista Olímpico de La Banda (Santiago del Estero), 9 de Julio de Río Tercero (Córdoba), Gimnasia y Esgrima La Plata y Peñarol de Mar del Plata.

Nuevamente, como en las dos instancias anteriores, Estudiantes debutó como local y con una victoria. Esta vez fue 118 a 91 ante Sportivo San Salvador en lo que sería el primero de los cuatro triunfos consecutivos con los que el equipo arrancó su “Rumbo a la A”. Luego, el devenir de los partidos trajo triunfos como local y algunas caídas con polémica como visitante. Antes de disputar la última fecha, el equipo sumaba 14 unidades (5 triunfos y 4 derrotas), lo que lo obligaba a vencer a Peñarol (15 puntos) en nuestra ciudad para obtener el ascenso a la Liga Nacional A de Básquetbol. Ciclista Olímpico y Gimnasia y Esgrima La Plata también sumaban 14 unidades por lo que de obtener sendas victorias más un triunfo del Verde se produciría un cuádruple empate en la primera posición.

El reglamento establecía que ante una situación asi, el título y los equipos que lograran el ascenso se definirían por la diferencia de goles de una tabla confeccionada tomando en cuenta sólo los enfrentamientos entre los equipos involucrados en tal situación.

El 20 de diciembre de 1986 Estudiantes venció en un colmado Gimnasio Capuchinos a Peñarol de Mar del Plata por 85 a 75, se consagró campeón de la Liga Nacional B de Básquetbol y obtuvo el ascenso a la Liga Nacional por primera vez en su historia junto con Ciclista Olímpico y a Gimnasia y Esgrima La Plata, vencedores de Sportivo San Salvador y 9 de Julio respectivamente.

A lo largo de todo el certamen, Estudiantes jugó 34 partidos, ganó 27 y perdió 7. Convirtió 3.265 puntos y su máximo goleador fue Gustavo Aguirre (679) quien, junto a Antonio “Chiche” Gornatti y James Milton Bradley fueron los únicos que disputaron la totalidad de los encuentros.

El juego final

Estudiantes 85

Formación Inicial: Gornatti (8), Aguirre (17), Raffaelli (19), Bostick (19) y Bradley (22).

Luego ingresaron: A. de la Fuente, E. de la Fuente, Bes y López.

DT: Edgardo Vecchio.

Peñarol 75

Formación Inicial: Musso (5), Passetti (4), Perazzo (21), Cooper (17) y Mosby (17).

Luego ingresaron: Tersoli (11), Galiardi y Clerici.

DT: Domingo Peri.

Primer Tiempo: Estudiantes 41 – Peñarol 32

Arbitros: Alberto Andrés García y Jorge Rubinstein.

Comisionado Técnico: Miguel Salomonoff.

Veedor: Jorge Lombardo.

Rumbo a la A

Primera Fase – Primera Rueda

Estudiantes 108 – Rivadavia Jrs. (SF) 63

Alvear (Ctes.) 86 – Estudiantes 99

Estudiantes 110 – Provincial (Rosario) 77

Estudiantes 102 – Atlético Elortondo 91

Rocamora (C. del Uruguay) 80 – Estudiantes 102

Primera Fase – Segunda Rueda

Estudiantes 102 – Alvear (Ctes.) 85

Provincial (Rosario) 80 – Estudiantes 68

Atlético Elortondo 94 – Estudiantes 93

Estudiantes 96 – Rocamora (C. del Uruguay) 90

Rivadavia Jrs. (SF) 70 – Estudiantes 103

Segunda Fase – Primera Rueda

Estudiantes 94 – Atlético Elortondo 70

Cosecha (Chaco) 92 – Estudiantes 93

Estudiantes 86 – Sportivo San Salvador 87

Estudiantes 88 – Córdoba (Ctes.) 63

Provincial (Rosario) 89 – Estudiantes 95

Segunda Fase – Segunda Rueda

Atlético Elortondo 92 – Estudiantes 109

Estudiantes 90 – Cosecha (Chaco) 86

Sportivo San Salvador 85 – Estudiantes 92

Córdoba (Ctes.) 88 – Estudiantes 102

Estudiantes 123 – Provincial (Rosario) 94

Tercera Fase – Primer Play Off

Rocamora (C. del Uruguay) 90 – Estudiantes 99

Estudiantes 109 – Rocamora (C. del Uruguay) 73

Tercera Fase – Segundo Play Off

Cosecha (Chaco) 89 – Estudiantes 99

Estudiantes 104 – Cosecha (Chaco) 101

Cuarta Fase – Primera Rueda

Estudiantes 118 – Sportivo San Salvador 91

9 de julio (Río III) 91 – Estudiantes 101

Estudiantes 79 – Ciclista Olímpico (S. del Estero) 78

Estudiantes 85 – Gimnasia y Esgrima La Plata 78

Peñarol (MdP) 95 – Estudiantes 94

Cuarta Fase – Segunda Rueda

Sportivo San Salvador 90 – Estudiantes 85

Estudiantes 84 – 9 de julio (Río III) 82

Ciclista Olímpico (S. del Estero) 95 – Estudiantes 93

Gimnasia y Esgrima La Plata 76 – Estudiantes 75

Estudiantes 85 – Peñarol (MdP) 75

• concordiadeportes@gmail.com

(1175)