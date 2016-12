QUILMES LO DEJÓ SIN SABOR A ESTUDIANTES DERROTÁNDOLO CON CLARIDAD

En la continuidad de su estadía en Mar del Plata, Estudiantes tuvo un partido muy errático en el Polideportivo Islas Malvinas y cayó ante Quilmes por 83 a 64. Fue la primera derrota del Verde en la Fase Nacional. Luca Vildoza con 29 puntos y Eric Flor con 18 fueron las figuras descollantes en el cervecero. En la visita Ricardo Powell terminó con 20 tantos. Este martes, los de Laginestra visitarán a Bahía Básket.

Con Luca Vildoza y una actuación memorable más un Eric Flor descomunal (su récord de puntos como jugador profesional) el equipo de Javier Bianchelli se llevó puesto al equipo del momento y uno de los que mejor juega en toda la competencia. Para Estudiantes fue una noche más que negra. No le salió nada y fue una sombra.

En el primer cuarto Quilmes salió mucho mejor parado para poner un tempranero 10-2 y que Laginestra haga sonar la primera alarma de la noche. No obstante después del minuto, el local siguió ampliando su ventaja (14-3) con una receta bien clara: doble marca al poste bajo, buena transición defensiva que lo obligó a Estudiantes a jugar el 5 vs 5 y que no pueda correr además de liberar el tiro largo, sobre todo a Orresta.

El primer cuarto cerró con parcial 6-11 para la visita que mejoró con los cambios, logró asentar su defensa, tomó mejor el tiro de flor (11 pts y 3 triples) mientras que Basualdo estuvo contenido tanto contra Justiz Ferrer como contra Marriaga. El 20-14 de los primeros 10 minutos le quedaba cómodo a Quilmes que tenía el juego donde quería.

En el segundo cuarto el partido se equilibró. Quilmes buscó una receta nueva en ofensiva para no depender tanto del tiro abierto (4/6 en el 1C) y Vildoza, Robinson y Flor atacaron vertical para buscar el canasto, no con mucho acierto y aunque consiguió que le hagan faltan definitivamente erró muchos libres (8/16). Así se fue apagando en el goleo (6 puntos en 7 minutos). De todos modos con la escasez del gol que tenía el cervecero Estudiantes tampoco pudo hacer mucho. Sólo logró cerrar el juego a dos puntos (26-24 a falta de 3) con apariciones de Marín y Powell pero Cavaco impuso la diferencia del primer tiempo con dos triples para que Quilmes cierre arriba 36-30. Contenido el contraataque del equipo visitante, el local puso mucho tráfico en la pintura para que Tucker no tenga espacios y los tiradores visitante lucieron apagados (2/12 en triples).

En el tercer cuarto se definió el juego con un parcial 27-13 para el local. Estudiantes no entró nunca en juego. Estuvo muy por debajo del nivel de energía y deseo que impuso Quilmes con una rotación más corta ante la ausencia de Enzo Ruiz y Ariel Eslava.

Eric Flor empezó con tremendas penetraciones a canasto definiendo por arriba de sus marcadores y anotó 10 pts en el parcial mientras que Vildoza sobre el cierre del cuarto metió dos triples más (10 pts en el 3er segmento). Entre ellos dos y Basualdo en el poste bajo construyeron en ofensiva la diferencia vital.

Pero el gran trabajo Quilmes lo hizo con su defensa. Fue encomiable como Basualdo luchó en clara desventaja contra Justiz Ferrer y Marriaga. Además hizo un gran trabajo con su cuerpo para el box out y que fueran los perimetrales los que bajaran los rebotes.

En Estudiantes se cayeron a pedazos los porcentajes (3/11 en dobles y 0/9 en triples en el parcial) sumando solo desde la línea de libres (7/10). Ausente el juego de pases y carente de ataque rápido, fueron muchas acciones individuales.

Para el último cuarto la distancia inicial se hizo de 20 (63-43) teniendo Quilmes que solo ponerle un moño a la tarea de los otros tres cuartos. Y lo hizo sin problemas porque Eric Flor y Luca Vildoza estuvieron encendidos en ataque y fueron prácticamente indetenibles para el frente defensivo de Estudiantes que los corrió de atrás toda la noche. El conjunto visitante no tuvo ni en Orresta ni en Leandro Vildoza la oportunidad de adueñarse del ritmo de juego, con Tucker apagado solo Marín sacaba la cara en ataque ya que Slider tuvo una noche fatal con el aro (0/6 de campo). Además Laginestra probó en 13 de los 40 minutos jugar sin pivote (con Giorgi de 5) para tratar de cambiarle el ritmo a su equipo, pero no pudo. No hubo respuesta alguna en una noche muy negra.

Con el partido definido (y jugando de regalo por que la 5ta falta se la cobraron a Marín) Ricardo Powell se dedicó a hacer planilla y anotó 7 dobles de los 9 que anotó en todo el partido. Esa aparición final de Powell maquilló el resultado para Estudiantes que jugando 5 contra 5 no pudo/no supo en toda la noche por dónde ir.

A falta de dos minutos Quilmes gobernaba por la máxima de 25 (83-58) y cerró Estudiantes con un parcial 0-6 mientras que el entrenador Javier Bianchelli hacía desfilar a todos los juveniles. Fue la séptima caída de la temporada para el Verde que igualmente continúa segundo en la Conferencia Norte.

Síntesis

Parciales: 20-14, 36-30 y 63-43

Quilmes (83): Luca Vildoza 29, Eric Flor 28, Tracy Robinson 7, Ivory Clark 1, Iván Basualdo 10 (F.I.); Bruno Sansimoni 0, Diego Cavaco 8, Bruno Provenzano 0, Jefrey Merchant 0, Juan González Cheppi 0, Elías Fabián Iñiguez 0. DT: Javier Bianchelli.

Estudiantes (64): Sebastián Orresta 4, Dar Tucker 9, Federico Marín 13, Ricardo Powell 20, Javier Justiz Ferrer 8 (FI), Facundo Giorgi 4, Ricardo Marriaga 1, Jonatan Slider 0, Leandro Vildoza 3, Fernando Malara 2. DT: Hernán Laginestra.

