EL “SANTO” OCUPARA LA PLAZA DEL SPORTIVO Y JUGARA EL TDI

El rumor daba vueltas y finalmente anoche en la reunión de la Liga se confirmó. Santa María de Oro tendrá la tercera plaza para representar a Concordia en el siguiente Torneo del Interior. La gran noticia trajo felicidad para algunos y disconformidad para otros.

Es cierto, aunque usted no lo crea. A principio de año se hizo una acuerdo, en donde quedó establecido que Concordia solo tendría dos plazas para el Torneo del Interior 2014. Pero nada es lo que parece y ahora por un pedido de los dirigentes de la “V” azulada, nuestra ciudad tendrá tres representantes en el próximo certamen federal.

El Santo quiere ocupar el lugar que dejó vacante el Sportivo Las Heras, ya que por descender en el Torneo Argentino B, tiene una plaza en el TDI.

Lo que no se entiende es que desde el Consejo Federal fueron claros en decir que esa plaza es sólo y únicamente para Sportivo Las Heras. Entonces uno no logra comprender la poca seriedad que se les dan a las palabras; ya que después no se respeta nada de lo pautado.

Obviamente hay que aclarar que uno no está en contra del Santa María ni mucho menos, pero se jugó un Petit Torneo para que vaya un solo equipo acompañando a Libertad, y es La Bianca, quién fue el mejor del reducido. Pero ahora resulta que de repente son dos, ya que Santa María también irá.

Resumiendo, Concordia contará con tres representantes. Libertad, sub campeón del Torneo local. La Bianca, campeón del Petit y Santa María de Oro ocupando la plaza del Sportivo.

Por otro lado supimos extraoficialmente que los Santos contarían con Silvio Nasser como nuevo DT, quién dejaría el arco y se sentaría en el Banco a dirigir.

